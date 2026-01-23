L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio (gruppo 7). I lavori saranno eseguiti dall’impresa aggiudicataria GEOTECH SRL (avvalente) e CGM SRL (ausiliaria) con sede a Ragusa che ha offerto il ribasso del 32,3069% per un importo di 1.600.000,00 euro più Iva (compresi 80.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), interamente finanziati con fondi del bilancio del Libero Consorzio.

Le scuole che saranno oggetto di manutenzione sono le seguenti: Liceo Scientifico “Leonardo” viale della Vittoria – Agrigento, I.T.C.E.T. “L. Sciascia” via Quartararo Pittore, 8 A – Agrigento, I.I.S.“G. Galilei” via Pirandello – Canicatti, I.I.S.- Liceo Classico “Ugo Foscolo” via Pirandello – Canicatti, Liceo Scientifico “Sciascia” associata all’ l.l.S. “Ugo Fosco|o” via Pasolini, Liceo Classico “Linares”via Malfitano – Licata, .I.S. “Re Capriata” via Campobello- Licata, I.I.S. “E. Fermi” via Campobello – Licata, I.T.C. e G. “Curella”sede centrale I.I.S. “E. Fermi” via Re Grillo (c.da. Cannelle) – Licata, Liceo Classico “Linares”Piazza Gondar – Licata, I.T.C.”Federico I” via Bandino – Naro, .I.S -I.P.C. sezione staccata “N. Gallo” di Agrigento , I.T.C.E.T. sezione staccata “Sciascia” di Agrigento – via La Pira – Porto Empedocle, I.P.A.M.”Miraglia”- I.I.S “Don Michele Arena”- corso Miraglia c/da Perriera Sciacca, I.I.S. “Don Michele Arena”- I.P.C. “Friscia” via Nenni – Sciacca, I.I.S. Liceo Classico Fazello via De Gasperi – Sciacca, Liceo Scientifico Fermi via Parma – Sciacca, .T.C. G. Zappa via Padre Pio da Pietralcina – Campobello di Licata, Liceo Classico “Empedocle” via Empedocle – Agrigento, Istituto Magistrale “M. L. King “ viale Pietro Nenni – Favara, Liceo Scientifico “E. Majorana” via Grecale – Lampedusa, I.I.S. F. Crispi – ITC- GIOVANNI XXIII via Presti – Ribera, I.I.S. F. Crispi Liceo sperimentale via Circonvallazione – Ribera.