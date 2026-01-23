“Uno dei responsabili ha deciso di presentarsi in Comune per chiedere scusa a me, ma soprattutto, tramite me, simbolicamente, alla comunità intera. Un gesto che ho accolto con serietà e attenzione, rilevando sincero pentimento e consapevolezza dell’errore commesso”, dichiara il sindaco di Menfi, Vito Clemente a margine dei fatti di sabato scorso, quando un giovane avrebbe istigato una persona fragile a compiere atti di vandalismo.

Il giovane ha ricevuto notifica del verbale da parte del Comandante della Polizia Municipale, ha risarcito i danni e acquistato due nuove transenne, che sono state già reinstallate esattamente nello stesso punto, come monito e memoria, per lui, ma anche per tutti coloro i quali, altrettanto colpevolmente, applaudivano, ridevano, filmavano e che, dice il sindaco Clemente “sono certo, ora responsabilmente, sono pentiti.“

“A seguito di tale gesto, non ho ritenuto necessario procedere con una querela, in quanto la responsabilità si è accompagnata alla volontà concreta di rimediare. Questo non cancella il fatto, ma apre uno spiraglio educativo, per lui e per tutti. Chiedere scusa, riconoscere un errore e ripararlo è un atto di coraggio. E può essere il primo passo per diventare cittadini migliori”, ha detto nel suo messaggio il Sindaco Vito Clemente.