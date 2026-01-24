

Decreto sindacale. Incarico di posizione organizzativa all’architetto Salvatore Di Vincenzo del settore Lavori pubblici, Espropriazioni, Serzivi manutentivi. Gestione e Valorizzazione del patrimonio comunale, Servizi pubblici in Rete e cimiteriali, nonche’ responsabile “” ad interim”” del quarto settore Urbanistica, Edilizia privata, Attività Produttive e Suap. E’ stato dato mandato al Nucleo di valutazione il compito di provvedere alla pesatura delle posizioni organizzative.

Giovanni Blanda