Decreto sindacale. Incarico di posizione organizzativa all’architetto Salvatore Di Vincenzo del settore Lavori pubblici, Espropriazioni, Serzivi manutentivi. Gestione e Valorizzazione del patrimonio comunale, Servizi pubblici in Rete e cimiteriali, nonche’ responsabile “” ad interim”” del quarto settore Urbanistica, Edilizia privata, Attività Produttive e Suap. E’ stato dato mandato al Nucleo di valutazione il compito di provvedere alla pesatura delle posizioni organizzative.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, Comune: nuovo incarico organizzativo