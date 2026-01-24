Le Frecce Tricolori torneranno a solcare i cieli della Sicilia orientale in due tappe particolarmente attese. A confermarlo è Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e deputato di Forza Italia.

Il primo sorvolo è previsto per venerdì 26 giugno 2026 a Marina di Modica, mentre il secondo è in programma domenica 28 giugno a Noto, segnando una prima assoluta per la città barocca.

L’iniziativa è stata disposta dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare nell’ambito delle attività operative e organizzative legate a una manifestazione aerea nel Sud-Est della Sicilia, con l’obiettivo di consolidare il legame tra Forze Armate e il territorio di Ragusa.

“La tappa di Marina di Modica – sottolinea Minardo – si aggiunge a quella già fissata a Noto per il 28 giugno 2026, che segnerà per la prima volta nella storia della città barocca il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale”.

Un evento simbolico per il territorio ibleo

Il sorvolo delle Frecce Tricolori non sarà solo uno spettacolo aereo, ma un gesto simbolico, che sottolinea la vicinanza delle Forze Armate alla comunità iblea.

Marina di Modica e Noto si preparano così ad accogliere uno degli eventi più suggestivi dell’estate, pronto ad attirare residenti, turisti e appassionati di aeronautica.

“Desidero ringraziare – conclude il Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio – il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e tutta l’Aeronautica Militare per l’attenzione e la disponibilità dimostrate verso il territorio e i cittadini”.

Il volo delle Frecce Tricolori rappresenta da sempre uno dei simboli più potenti dell’identità italiana. La precisione delle manovre, l’intensità del tricolore che disegna il cielo, la partecipazione popolare: ogni esibizione è un tributo alla competenza, al sacrificio e allo spirito di corpo che caratterizzano l’Aeronautica Militare.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), istituita nel 1961, è composta da dieci piloti altamente addestrati che operano con i jet MB-339PAN. Il calendario delle esibizioni viene aggiornato ogni anno e comprende tappe su tutto il territorio nazionale e internazionale.

Le due date siciliane rappresentano quindi una rara occasione di assistere dal vivo a uno degli spettacoli aerei più emozionanti al mondo.