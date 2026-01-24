Domenica 25 gennaio alle ore 18.30, il Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ospiterà “Sorelle – Mia Martini e Loredana Bertè, “due facce di una sola luna”, uno spettacolo dedicato a due icone della musica italiana.

Si tratta di un nuovo appuntamento, inserito come fuori programma, della rassegna teatrale ‘popolare’, diretta artisticamente dai fratelli Katia e Giuseppe Oddo, della Oddo Management, e prodotta dall’Associazione “Si Può Fare”.

Lo spettacolo, scritto e interpretato dalla giovane musicista-attrice La Commare, con la regia di Mario Incudine, è un viaggio emotivo e artistico che ripercorre le vite, le fragilità, i successi e le ferite di due donne straordinarie, unite da un legame profondo e da una carriera segnata da talento, ribellione e poesia. La Commare è laureata in Musica Pop al Conservatorio ‘Antonio Scontrino’ di Trapani, con un curriculum che vanta partecipazioni a programmi nazionali su Rai Uno e Rai Due, oltre a importanti riconoscimenti in vari teatri italiani. In questo spettacolo, La Commare interpreterà entrambe le protagoniste, regalando monologhi coinvolgenti e riflessivi, ma farà anche rivivere, suonando e cantando, i brani che hanno segnato la storia della musica italiana, accompagnata da una live band che arricchirà ogni nota di intensità. Lo spettacolo è stato già in tour in varie città siciliane, e a Roma al teatro Sette e a Villa Massimo, e in Svizzera al teatro del Gatto di Ascona.

Attraverso parole, musica e suggestioni visive, “Sorelle” racconta il lato più intimo e umano delle due artiste, restituendo al pubblico non solo le grandi voci che hanno segnato la storia della canzone italiana, ma anche le donne dietro il mito. Un’ opportunità per immergersi in una narrazione che esplora la complessità di due sorelle che, pur così diverse, si completano a vicenda. Mia Martini, con il suo stile composto, e Loredana Berte’, più rock e provocatoria, porteranno a riflettere sull’amore, sulla sofferenza e su momenti inediti delle loro vite.

Sul palco, assieme a La Commare, Salvatore Lo Fria, Enrico Di Bella e Vincenzo Piccione Pipitone. Le voci sono di Ignazio Billera, Antonello Ferro e Antonella Grillo.

Uno spettacolo che si annuncia carico di emozione, memoria e bellezza, capace di parlare a più generazioni e di celebrare l’arte come forma di resistenza e libertà.