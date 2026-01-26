È una delicata vicenda familiare quella che viene direttamente dal centro di Agrigento dove un figlio, all’ennesimo litigio, avrebbe aggredito la mamma in strada. È successo l’altro giorno a pochi passi dalla via Imera, nel centro della Città dei templi.

Secondo quanto ricostruito non sarebbe stata la prima discussione tra madre e figlio. Negli ultimi tempi, infatti, gli animi sarebbero stati accesi con il genitore che però ha sempre difeso e protetto il ragazzo evitandogli guai giudiziari.

L’ultimo episodio è avvenuto in mezzo la strada. Il ventenne avrebbe strattonato e aggredito la donna, una cinquantenne. Qualcuno ha notato la scena e ha chiamato le forze dell’ordine con i carabinieri che sono intervenuti a riportare la calma. Questa volta la mamma starebbe pensando di sporgere denuncia.