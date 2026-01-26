Il Partito Democratico locale sollecita l’amministrazione comunale a intervenire con tempestività su due fronti normativi introdotti di recente a livello nazionale e regionale, per alleggerire il carico burocratico sui contribuenti e migliorare la riscossione dei tributi senza penalizzare eccessivamente famiglie e imprese.
In un documento diffuso oggi, il circolo Pd di Campobello di Licata invita il sindaco e la giunta a mettere in campo «strumenti amministrativi efficaci ed equi», superando slogan e approcci compassionevoli a favore di misure concrete.
La prima proposta riguarda l’attivazione immediata della definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025). La norma, entrata in vigore all’inizio del 2026, attribuisce a regioni ed enti locali la facoltà di introdurre forme di sanatoria per i propri tributi, consentendo di ridurre o eliminare sanzioni e interessi su debiti pregressi non pagati.
Secondo il Pd, si tratta di «un’operazione di puro realismo»: i cittadini potrebbero regolarizzare la propria posizione pagando solo l’importo principale del debito, mentre il Comune otterrebbe liquidità immediata e potrebbe “ripulire” il bilancio da crediti ormai difficilmente esigibili. La misura si applica ai tributi di competenza locale (come IMU, TARI e altri), con esclusione di IRAP, addizionali erariali e compartecipazioni.
La seconda richiesta riguarda l’aggiornamento del regolamento comunale sulle rateizzazioni, alla luce delle disposizioni della Legge Regionale siciliana di stabilità per il triennio 2026-2028 (L.R. n. 1/2026). La Regione ha previsto meccanismi premiali per i comuni che incentivano la compliance spontanea dei contribuenti, favorendo piani di rientro più flessibili e dilazionati per chi dimostra volontà di pagare.
«Incassare a rate è meglio che non incassare affatto», sottolineano i dem campobellesi. L’adozione di un regolamento più elastico non solo faciliterebbe il recupero dei crediti, ma consentirebbe al Comune di accedere a fondi regionali specifici, da destinare al miglioramento dei servizi essenziali: dalla manutenzione urbana al welfare, fino alla sicurezza.
Il Partito Democratico chiarisce che non si tratta di «favori» a singoli, bensì di «regole intelligenti che funzionino per tutti»: da un lato tutelando i contribuenti in difficoltà, dall’altro garantendo entrate certe all’ente senza ricorrere a procedure esecutive costose e spesso inefficaci.
«Attendiamo una discussione seria nei luoghi preposti, nel rispetto delle competenze e nell’interesse esclusivo della comunità di Campobello di Licata», conclude la nota firmata dal Partito Democratico di Campobello di Licata.
Campobello di Licata, il Pd chiede all’amministrazione di attivare subito la definizione agevolata sui tributi locali
