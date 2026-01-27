Ennesimo increscioso episodio a Canicattì. Ignoti malviventi, a volto coperto, hanno assaltato un bar-pasticceria lungo Largo Aosta. I banditi si sono presentati all’orario di apertura dell’esercizio commerciale e si sono fatti consegnare il denaro custoditi in cassa.

Secondo una prima stima il bottino ammonterebbe a circa 200 euro. Poi la fuga. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere che insistono nella zona. L’ultimo episodio si aggiunge ad una già lunga lista di eventi di questo tipo. Appena quattro giorni fa un gruppo di banditi, in due azioni distinte e separate, hanno aggredito a bastonate due tabaccai con lo scopo di portare via il denaro.