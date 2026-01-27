Cento milioni di euro come prima tranche per gli interventi di somma urgenza. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, il primo stanziamento che il governo avrebbe comunicato ai presidenti delle Regioni Sicilia, Calabria e Sardegna, colpite dal ciclone Harry.

“Abbiamo contestualmente stanziato 100 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori. Le Regioni, con i loro Presidenti nominati commissari straordinari, avranno i mezzi e i poteri appropriati per intervenire in modo efficace e tempestivo. Vorrei ringraziare ancora una volta il Ministro Nello Musumeci, la Protezione Civile, le amministrazioni locali e tutti gli operatori dedicati al settore. Nelle emergenze, l’Italia sa essere una comunità ancora più unita”, scrive il premier Giorgia Meloni.

I comuni interessati nell’Agrigentino sono: Agrigento, Camastra, Favara, Licata, Lampedusa e Linosa, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, S. Biagio Platani, S. Stefano Quisquina, Ribera, Villafranca Sicula, Libero Consorzio di Agrigento.

Il governo Meloni ha appena deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nei territori della Sicilia, Sardegna e Calabria colpiti dal violento maltempo dei giorni scorsi. Lo stato di emergenza può durare 12 mesi, prorogabile per altri 12, come prevede il Codice di Protezione civile.

“Per fare fronte ai primissimi interventi operati dai sindaci (previsti dall’art. 25 lettere a, b, c del Codice di protezione civile) è stata deliberata la somma complessiva di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Nei prossimi giorni, non appena le tre Regioni avranno definito nel dettaglio l’entità dei danni e la priorità degli interventi, il governo adotterà un primo provvedimento interministeriale, per consentire il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, pubbliche e private. Attività che sarà coordinata dai rispettivi presidenti di Regione, nominati oggi commissari delegati con ampi poteri di deroga. Fare presto e fare bene: questo l’obiettivo di tutti”, scrive il Ministro Nello Musumeci.

In una nota il presidente della Regione Renato Schifani che ha partecipato al CdM con rango di ministro, come previsto dallo Statuto quando si trattano questioni che riguardano la Sicilia, “ringrazia il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la sensibilità, l’attenzione e la rapidità dimostrate. Alla nostra gente voglio dire che non è sola: tutte le strutture regionali sono al lavoro con il massimo impegno per intervenire subito e non lasciare indietro nessuno”.