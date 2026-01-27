Nuova frana a Niscemi, nel Nisseno. Il movimento del terreno ha interessato la SP 10 Ponte Olivo, che è stata chiusa al transito. E’ la seconda arteria viaria che viene interdetta al transito, dopo una frana ha reso impraticabile la provinciale 12. Centinaia di persone sono state evacuate. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione nella cittadina, dove la frana rischia di isolare il territorio. “Sono in stretto contatto -afferma – con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, che si sta già recando sul posto per coordinare gli interventi necessari. La Regione è pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini, dare assistenza agli sfollati, molti a titolo precauzionale, e ripristinare al più presto i collegamenti viari”. E’ intervenuto anche il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci: “Seguo l’evoluzione del grave fenomeno franoso che sta interessando un intero quartiere di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Le alterazioni del terreno si sono accentuate nelle ultime ore, probabilmente anche a causa delle piogge intense, ed è stato necessario evacuare alcune famiglie. Ho sentito il sindaco della cittadina, Massimiliano Conti, assicurando la massima collaborazione del governo Meloni e del nostro Dipartimento nazionale dí Protezione civile, che ha già disposto l’invio di un team di tecnici, a supporto del personale regionale e locale già attivo sul posto”.
Home Politica Caltanissetta Frana a Niscemi. Schifani “Regione in campo, subito interventi per assistenza a...
Frana a Niscemi. Schifani “Regione in campo, subito interventi per assistenza a sfollati”
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Via i violenti dalla movida, il prefetto Mariani proroga le zone rosse a Palermo
Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto lo scorso 15 gennaio ha...
“Game over”, 14 misure cautelari per un gruppo organizzato di spacciatori
Carabinieri del comando provinciale di Catania sono stati impegnati a Randazzo nell’operazione antidroga ‘Game over’ con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei...
Le parlamentari all’Ars: “No al voto segreto sulla norma per le donne nei Comuni”
C’è uno spettro che si aggira per Sala d’Ercole: quello del voto segreto. Una possibilità che ha spinto le deputate regionali siciliane, senza distinzione...
Nasconde la cocaina e dieci panetti di hashish nel bagagliaio dell’auto: arrestato
I Carabinieri della Stazione di Pachino, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 37enne per detenzione ai fini di spaccio...
Stop ai lunghi riaccertamenti, la spesa regionale non si fermerà più
Riapre la cassa regionale e riprendono i pagamenti da parte della Regione nei confronti dei creditori ma anche i pagamenti degli aiuti e delle...
Campobello di Licata, il Pd chiede all’amministrazione di attivare subito la definizione agevolata sui...
Il Partito Democratico locale sollecita l’amministrazione comunale a intervenire con tempestività su due fronti normativi introdotti di recente a livello nazionale e regionale,...
La lista “Uniti per Naro – Barberi Sindaco” chiede la convocazione del consiglio comunale...
Importante iniziativa assunta dalla lista “Uniti per Naro – Barberi Sindaco” che ha chiesto al Presidente del consiglio comunale, Giuseppe Passarello, di convocare l’Assemblea per sottoporre...