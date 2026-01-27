Ladri di merendine ancora una volta in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi questa volta hanno preso di mira gli uffici amministrativi del cimitero di Bonamorone.

I balordi sono riusciti ad intrufolarsi nelle stanze che ospitano gli uffici del camposanto e hanno rubato il denaro contenuto nei distributori automatici di snack e bevande.

Non è escluso che ad agire siano state le stesse persone che, negli ultimi giorni, con lo stesso modus operandi hanno rubato denaro dalle macchinette in tre istituti scolastici della città ma anche in una palestra in via Dante. A fare la scoperta sono stati i custodi del cimitero. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità degli autori del furto.