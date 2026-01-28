un gruppo di malviventi ha tentato un furto presso una gioielleria del centro di Palma di Montechiaro. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, l’azione dei ladri è stata interrotta dall’avanzata dell’operazione dei carabinieri sul territorio, collegata all’inchiesta che ha portato a perquisizioni a Palma di Montechiaro con quasi mezzo milione di euro sequestrato e ventiquattro persone indagate nell’ambito di un maxi blitz contro il traffico illecito di olio spacciato come extravergine.

Durante la precipitosa, se non tragicomica fuga hanno abbandonato un’auto e un furgone lungo la Statale 115. I mezzi sono stati individuati e recuperati dalla Polizia del locale Commissariato che ha provveduto al sequestro.

In corso le indagini di Carabinieri e Polizia al fine di identificare i responsabili e verificare eventuali collegamenti tra il tentato furto e altri episodi criminali avvenuti recentemente in zona. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.