Via libera dal governo Schifani al “prestito d’onore per gli studenti universitari”. La giunta regionale da’ cosi’ attuazione alla legge regionale 28 del 18 novembre 2024, che ha istituito un fondo da 6 milioni di euro per il diritto allo studio universitario. La nuova misura, promossa dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale in concerto con l’assessorato regionale dell’Economia, mira a sostenere gli studenti meritevoli e in condizioni economiche svantaggiate con un finanziamento di 10 mila euro, da ottenere senza necessita’ di garanzie e con rimborso decennale.

Sara’ Irfis-FinSicilia, la finanziaria regionale, a occuparsi dell’erogazione dei prestiti. “Dopo lo stop, nei mesi scorsi, in commissione Cultura dell’Ars alla delibera di giunta che aveva introdotto il prestito d’onore per gli universitari – afferma l’assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, Mimmo Turano – il governo Schifani e’ andato avanti avviando nuove interlocuzioni con i rappresentanti degli studenti e definito le modifiche al testo emerse durante l’esame in commissione. Con questa misura sosteniamo il diritto allo studio, assicurando ai nostri giovani pari opportunita’ di accesso all’istruzione accademica”.

“Questo provvedimento – dice l’assessore dell’Economia, Alessandro Dagnino – rientra in una visione precisa di politica economica: investire sui giovani e mettere la Sicilia nelle condizioni di essere scelta, perche’ gli studenti rimangano nella loro terra. Con il prestito d’onore offriamo agli universitari uno strumento di credito agevolato concreto per costruire qui il proprio percorso di studi e il proprio futuro. E’ un segnale chiaro: la Sicilia e’ una terra di opportunita’ in cui formarsi e crescere”. Il provvedimento e’ rivolto agli iscritti ai corsi di primo anno o degli anni successivi negli atenei e negli istituti universitari con sede in Sicilia, in possesso di un Isee non superiore a 20 mila euro.