Il vice Segretario nazionale facente funzioni della DC, Gianpiero Samorì, su proposta dei parlamentari regionali ha nominato i tre rappresentanti che guideranno il partito fino al congresso in programma la prossima estate.

La nuova governance della Democrazia Cristiana in Sicilia sarà composta dall’on. Salvatore Cascio, da Fabio Meli e da Carmelo Sgroi. Si tratta di una scelta sinergica, unitaria, in accordo con il segretario dimissionario Cirillo e il gruppo dirigente, che coniuga l’esigenza di rinnovamento del partito assicurando, al contempo, maggiore collegialità nelle scelte.

Oltre al pieno mandato di rappresentanza e interlocuzione con i segretari provinciali in tema di organizzazione e iniziative legate all’attività politica e amministrativa sui territori, i tre commissari saranno gli interlocutori ufficiali del governo regionale e dei partiti rappresentati all’interno dell’Assemblea Regionale Siciliana.

I commissari della DC, già pienamente operativi, saranno presenti da oggi sui territori – dove anche nell’ultimo periodo gli incontri con la nostra base sono stati costanti – per coordinare e preparare al meglio le imminenti elezioni amministrative, le elezioni regionali e politiche del 2027.

La Democrazia Cristiana è una comunità di donne, uomini e giovani che credono – e continuano a credere – in un progetto politico nato nel 2022, una comunità che con passione e dedizione si impegna nei territori in nome di quei valori e di quella visione che, anche alle elezioni regionali del 2027, ci consentiranno di eleggere, ancora una volta, i nostri rappresentanti al Parlamento regionale.