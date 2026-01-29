Minacciato, inseguito e bloccato con l’auto da tre persone che volevano indietro l’auto a noleggio perchè a loro dire non aveva saldato il conto. Spiacevole disavventura per un trentacinquenne imprenditore agrigentino. L’uomo è stato raggiunto da tre dipendenti di una società di noleggio auto che volevano conto e ragione di presunti debiti maturati per un’auto pera a leasing.

I tre uomini, tutti originari della Grecia, hanno inseguito la vittima dalla Valle dei Templi fino a Villaseta bloccandolo mettendosi di traverso con i veicoli. L’agrigentino, spaventato, ha chiamato la polizia. Gli agenti delle volanti sono intervenuti e hanno scongiurato il peggio. I tre dipendenti della ditta sono stati denunciati per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.