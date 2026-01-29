Si è svolto il consiglio regionale unificato delle categorie UilCom e Uil Poste Sicilia, un importante passo verso la costituzione della nuova UilFpc, Federazione Poste e Comunicazioni Sicilia. All’incontro hanno preso parte i segretari generali Salvo Uglialoro e Claudio Solfaroli Camillocci, insieme a Rossella Manfrini e Aurelio Imparato delle rispettive segreterie nazionali e a Salvatore Guttilla, segretario Organizzativo della Uil Sicilia. Durante i lavori, gli Organismi hanno approvato all’unanimità i documenti statutari, attuativi e congressuali che sanciranno ufficialmente la nascita della UilFpc Sicilia al congresso in programma il 5 e 6 marzo 2026 ad Agrigento.

La nuova Federazione nasce con l’obiettivo di rappresentare in modo unitario e sinergico le lavoratrici e i lavoratori dei settori della comunicazione e dei servizi postali, includendo chi opera nei comparti: Cartario e cartotecnico; Grafico, editoriale e periodico; Information Communication Technology; Poste; Pubblicità; Quotidiani e agenzie di stampa; Spettacolo; Sport, tempo libero e gioco; Telecomunicazioni; Televisione e radio.