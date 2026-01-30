Alla ditta C.M.S.- C.S. la concessione di una licenza edilizia, firmata dal Comune di Campobello di Licata. Il rilascio per la costruzione in sanatoria edilizia per la realizzazione di un fabbricato in assenza di concessione edilizia in via Palestro, zona A (ex zona B) del vigente Piano regolatore generale. Non è prevista nessuna modifica da apportare senza autorizzazione del Comune. Restano salvi e rispettati i diritti dei terzi.
Giovanni Blanda
Home Cronaca Campobello Di Licata Campobello di Licata, nuova Licenza edilizia