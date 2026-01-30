A nome dell’Amministrazione Comunale rivolgo un sentito apprezzamento alle Forze dell’Ordine per le brillanti operazioni condotte nelle ultime ore, grazie alle quali sono stati individuati e arrestati i responsabili della aggressione avvenuta nei giorni scorsi in via Pietro Micca e restituite le auto rubate alle vittime della rapina realizzata da criminali, che presto, ne sono certo, saranno assicurati alla Giustizia, ai danni di una tabaccheria in corso Umberto.

Rinnoviamo il nostro plauso e la nostra riconoscenza alle Forze dell’Ordine che operano, ogni giorno, con impegno e dedizione nel nostro territorio, a tutela della sicurezza e del benessere della nostra comunità.

Vincenzo Corbo

Sindaco di Canicattì