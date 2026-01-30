Un 58enne di Acireale che in due mesi avrebbe svuotato il conto di una extracomunitaria di 78 anni è stato denunciato da carabinieri per circonvenzione di persona incapace, appropriazione indebita e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe convinto la donna a trasferire il pagamento della sua pensione di reversibilità su un conto corrente postale anziché bancario e, quindi, le avrebbe fatto firmare alcuni documenti da lui stesso definiti ‘non importanti’ per l’accensione del rapporto, si sarebbe impadronito delle due carte bancomat rilasciate e le avrebbe sottratto la tredicesima mensilità giustificandola con una “trattenuta” da parte dell’Inps.

Le indagini dei carabinieri erano state avviate dopo una segnalazione dell’ufficio postale dove la vittima aveva il suo conto corrente.