Nel giorno in cui si celebra il “Padre e Maestro della gioventù”,

la comunità di Canicattì vive un momento storico di fede e partecipazione. Oggi, sabato 31 gennaio,

l’Oratorio Salesiano “Don Bosco” di via A. Casella 1/C si trasformerà nel cuore spirituale della città

per accogliere la presenza permanente del Santo dei giovani.

Il Programma della Giornata

I fedeli, i giovani e l’intera cittadinanza sono invitati a partecipare ai seguenti momenti celebrativi

presso la Cappella dell’Oratorio:

• Dalle ore 17:30 alle 19:00: Ostensione della Reliquia di San Giovanni Bosco. Un tempo

dedicato esclusivamente alla preghiera personale e al raccoglimento silenzioso.

• A seguire: Celebrazione della S.S. Messa Solenne in onore di San Giovanni Bosco.

• Al termine della funzione: Si terrà la tradizionale “Passeggiata con Don Bosco” per le vie

del quartiere Rovitelli, un momento di gioia e testimonianza cristiana tra la gente.

La giornata odierna assume un significato ancora più profondo: la reliquia di San Giovanni Bosco

rimarrà stabilmente presso la cappella dell’Oratorio di via A. Casella.

La comunità laica salesiana, gli animatori e i fedeli di Canicattì desiderano esprimere un sentito e

profondo ringraziamento:

• Al Superiore dei Salesiani in Sicilia, don Domenico Saraniti;

• Al Responsabile della Pastorale Giovanile Salesiana e del Movimento Giovanile Salesiano,

don Alberto Anzalone.

Grazie alla loro sensibilità e al loro impegno, è stato reso possibile questo immenso dono: la

presenza fisica di Don Bosco che, da oggi, resterà stabilmente presso l’oratorio salesiano “don

Bosco” per continuare a guidare, sostenere e proteggere la città di Canicattì e, in particolare, i suoi

giovani.

“Avere Don Bosco per sempre con noi è una responsabilità e una gioia immensa,” dichiarano i

responsabili locali. “La sua presenza tra le nostre strade è il segno tangibile che il suo carisma è

più vivo che mai.”