Nel giorno in cui si celebra il “Padre e Maestro della gioventù”,
la comunità di Canicattì vive un momento storico di fede e partecipazione. Oggi, sabato 31 gennaio,
l’Oratorio Salesiano “Don Bosco” di via A. Casella 1/C si trasformerà nel cuore spirituale della città
per accogliere la presenza permanente del Santo dei giovani.
Il Programma della Giornata
I fedeli, i giovani e l’intera cittadinanza sono invitati a partecipare ai seguenti momenti celebrativi
presso la Cappella dell’Oratorio:
• Dalle ore 17:30 alle 19:00: Ostensione della Reliquia di San Giovanni Bosco. Un tempo
dedicato esclusivamente alla preghiera personale e al raccoglimento silenzioso.
• A seguire: Celebrazione della S.S. Messa Solenne in onore di San Giovanni Bosco.
• Al termine della funzione: Si terrà la tradizionale “Passeggiata con Don Bosco” per le vie
del quartiere Rovitelli, un momento di gioia e testimonianza cristiana tra la gente.
La giornata odierna assume un significato ancora più profondo: la reliquia di San Giovanni Bosco
rimarrà stabilmente presso la cappella dell’Oratorio di via A. Casella.
La comunità laica salesiana, gli animatori e i fedeli di Canicattì desiderano esprimere un sentito e
profondo ringraziamento:
• Al Superiore dei Salesiani in Sicilia, don Domenico Saraniti;
• Al Responsabile della Pastorale Giovanile Salesiana e del Movimento Giovanile Salesiano,
don Alberto Anzalone.
Grazie alla loro sensibilità e al loro impegno, è stato reso possibile questo immenso dono: la
presenza fisica di Don Bosco che, da oggi, resterà stabilmente presso l’oratorio salesiano “don
Bosco” per continuare a guidare, sostenere e proteggere la città di Canicattì e, in particolare, i suoi
giovani.
“Avere Don Bosco per sempre con noi è una responsabilità e una gioia immensa,” dichiarano i
responsabili locali. “La sua presenza tra le nostre strade è il segno tangibile che il suo carisma è
più vivo che mai.”
