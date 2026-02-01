Gli abitanti di contrada Caizza alla periferia di Canicattì sono isolati. Le abbondanti piogge di queste ore hanno reso impraticabile l’ unica strada di collegamento. In quella zona lo stesso identico problema si trascina ormai da decenni senza trovare alcuna soluzione. Ci sono dei terreni abbandonati a monte e quando piove tutto viene trascinato a valle. Si tratta di una strada di competenza comunale.

Sul posto dopo la segnalazione dei residenti sono intervenuti gli uomini e i mezzi della Protezione civile di Canicattì per un sopralluogo.