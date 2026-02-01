Decreto firmato dal Sindaco Vito Terrana. Il dott. Pietro Nicola Amorosia, segretario reggente del Comune di Campobello di Licata, nominato responsabile della prevenzione, trasparenza e Corruzione. Al neo nominato spettera’ il compito di predisporre – tra l’altro – il Piano triennale della prevenzione. A dare l’annuncio il sindaco.
Giovanni Blanda
