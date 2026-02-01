Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno deferito in stato di libertà un 24enne residente a Catania, ritenuto responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato nel corso di un servizio di vigilanza su corso Sicilia, dove i militari hanno scorto un’autovettura che procedeva priva della targa anteriore, circostanza che li ha immediatamente insospettiti, facendo scattare il controllo. Fatto accostare l’automobilista, i Carabinieri lo hanno identificato per il 24enne, e lo hanno sottoposto ad una perquisizione. Nascosto nella tasca della sua giacca, gli investigatori hanno trovato un tirapugni mentre, sotto il sedile lato guida, era stata ben occultata una pistola scacciacani modello Beretta 92, priva del tappo rosso. Entrambi gli oggetti sono stati ovviamente sottoposti a sequestro e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.