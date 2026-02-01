Colpire un poliziotto nell’esercizio del proprio dovere dovrebbe

significare, per uno Stato democratico, una aggressione diretta al cuore

della democrazia. Le immagini circolate ieri sera, accadute a Torino, dove

un poliziotto viene aggredito da un consistente numero di antagonisti pro

askatasuna , inveendo a colpi di martellate, calci e pugni, hanno generato

inevitabilmente impotenza,rabbia e dolore in tutti noi. Vedere quel giovane

collega in divisa massacrato di botte con armi bianche, calci, pugni con

una violenza inaudita, ha generato un sentimento orribile di impotenza che

ha prodotto indignazione in tutto il paese da parte della gente perbene.

Abbiamo sentito quei colpi inferti sul collega oramai esanime ed indifeso

come se fossero stati vibrati sul nostro corpo. Atti del genere ci fanno

comprendere come poco adeguati siano gli strumenti in dotazione delle forze

di polizia adottate nei servizi di ordine pubblico utilizzati nei confronti

di veri e propri criminali travestiti da manifestanti del libero pensiero,

occorre invertire questo pericoloso sentimento di onnipotenza. la

solidarietà di chi ci vuole bene e comprende il nostro ruolo ci da senza

alcun dubbio la forza di proseguire nella lotta contro il male in ogni sua

forma e rappresentazione. La buona volontà, la dedizione, la serietà e

l’indiscutibile professionalità non bastano più a fermare questi balordi

convinti della loro impunità. Ormai non ci é permesso di reagire in alcun

modo quando tentano di ucciderci. Nel migliore dei casi veniamo sospesi o

indagati e il peso del disagio personale ricade pesantemente sulla vita di

ogni singolo operatore di polizia che ha fatto solo il proprio dovere. Non

riusciamo più a comprendere quale sia il modo giusto per arginare il crimine

e la violenza senza che le colpe, puntualmente ricadano su di noi.

UNA FORZA DI POLIZIA SENZA STRUMENTI ADEGUATI E UNA POLIZIA CON LE MANETTE

AI POLSI.

Roma, 1 Febbraio 2026

LA SEGRETERIA NAZIONALE