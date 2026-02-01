Riecco la raccolta di sangue a Campobello di Licata, per iniziativa consolidata dell’associazione di volontariato Avis. Domenica (1 febbraio), la terza raccolta di sangue del 2026. La donazione avrà luogo nella sede dell’associazione, in via Nicotera, dalle ore 8, nei pressi della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “La Sacra famiglia”. A meta’ febbraio la successiva raccolta.
“” Donate sangue””, questo è l’appello persistente dell’Avis.
