Violento incidente stradale si è verificato a Milazzo. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una Suzuki Ignis, occupata da tre giovani milazzesi (due ragazze e un ragazzo), e una Bmw Serie 4. L’impatto è stato così forte che una delle auto si è ribaltata assumendo una posizione verticale, con i tre occupanti bloccati tra le lamiere contorte del veicolo.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco che hanno estratto i giovani dall’auto e tre ambulanze che hanno trasportato i tre al pronto soccorso. Sulla Bmw viaggiavano il conducente e un bambino di sette anni, quest’ultimo condotto precauzionalmente all’ospedale Fogliani per gli accertamenti del caso.

La Polizia di Stato ha effettuato tutti i rilievi del sinistro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.