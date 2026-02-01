I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nel corso di un’attivita’ investigativa finalizzata al contrasto della contraffazione di marchi e brevetti e dell’abusivismo commerciale, svolta anche attraverso il monitoraggio dei social network, hanno individuato l’esistenza di un profilo Facebook riconducibile a due sorelle, attraverso il quale erano in vendita prodotti di prestigiosi marchi, nazionali ed esteri, palesemente contraffatti e a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato.

Le due sorelle utilizzavano, come base logistica, un magazzino nella disponibilita’ di un uomo, anche lui indagato. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Pozzallo, partendo dal profilo Facebook, sono giunti a identificare le due sorelle che avevano creato un mercatino telematico, con un ampio campionario di prodotti contraffatti, di marchi italiani ed esteri, prendendo gli ordini dei clienti e, pur di aumentare le condivisioni dei post, pianificando un’estrazione a sorte che consentiva la vincita di regali. I militari, nel corso della corrente settimana, hanno quindi fatto accesso nel garage presso il quale era in corso la diretta Facebook, subito bloccata dalle due sorelle, trovando diversi articoli contraffatti, esposti su ripiani come in un qualsiasi negozio fisico: scarpe, giubbini, cinture, pantaloni, portafogli, profumi e cosmetici e altro, la cui provenienza non e’ stata giustificata.

Le perquisizioni alle residenze delle sorelle, hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro, complessivamente, oltre 600 prodotti contraffatti. Le indagini proseguonoo per ricostruire l’intera filiera del falso, individuare i centri di produzione e di distribuzione delle merci contraffatte, e per identificare la numerosa rete di clienti, nei confronti dei quali la normativa di settore prevede l’applicazione di sanzioni amministrative. Il gip ragusano ha convalidato le perquisizioni e il sequestro d’iniziativa operato delle Fiamme Gialle, per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.