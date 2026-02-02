Per molte famiglie la scena è sempre la stessa: appuntamento al Caf, documenti da recuperare, dati da ricontrollare, attesa. Dal nuovo decreto legato al PNRR, però, questo passaggio è destinato a sparire. Arriva l’ISEE automatico, un sistema che promette di semplificare l’accesso a bonus e agevolazioni eliminando la Dichiarazione Sostitutiva Unica e spostando il peso burocratico direttamente sulla Pubblica amministrazione.

La novità è stata inserita nel pacchetto di semplificazioni approvato dal governo insieme ad altre misure su carta d’identità, tessera elettorale e pagamenti. Una riforma che incide sulla vita quotidiana di milioni di nuclei familiari. E che cambia il modo in cui Comuni, scuole e università gestiscono i benefici legati al reddito.

Come funziona oggi l’ISEE e perché era un problema

Attualmente, per ottenere l’ISEE serve compilare la DSU, un documento che raccoglie informazioni su redditi, patrimoni, conti correnti e immobili di tutto il nucleo familiare. La procedura può essere fatta online, tramite Inps o rivolgendosi a un Caf.

Sulla carta è semplice. Nella pratica, molto meno. Certificati da recuperare, errori formali, tempi lunghi. Per molti cittadini, soprattutto quelli che accedono a più agevolazioni, l’Isee è diventato un appuntamento fisso con la burocrazia.

Cosa cambia con l’Isee automatico

Con il decreto PNRR il meccanismo viene ribaltato. Non sarà più il cittadino a presentare la DSU. I dati necessari verranno acquisiti automaticamente attraverso l’integrazione delle banche dati di Inps e Agenzia delle Entrate.

Scuole, università, Comuni e altri enti locali potranno recuperare direttamente le informazioni economiche necessarie per concedere sconti e bonus. Le famiglie, di fatto, non dovranno più fare nulla.

Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha spiegato che quella sull’Isee “è una delle semplificazioni che aiuteranno cittadini ad essere più liberi e predisposti nei confronti della Pa: non ci sarà bisogno di dotarsi della documentazione per certificare l’Isee ma verrà fornita direttamente dalle amministrazioni interessate”.

E ha chiarito con un esempio concreto: “Un esempio può essere l’iscrizione a scuola: sarà l’amministrazione scolastica che dovrà dotarsi della documentazione sull’Isee del genitore che per esempio chiede una decurtazione, sarà un meccanismo automatico”.

Bonus e agevolazioni: cosa succede ora

Gran parte dei bonus – dalle agevolazioni scolastiche ai sostegni economici – dipende da soglie Isee precise. Con il nuovo sistema:

l’ISEE sarà calcolato automaticamente;

i benefici potranno essere riconosciuti più rapidamente;

si eliminano passaggi intermedi tra Caf e Inps.

Meno attese. Meno errori. E, nelle intenzioni del governo, anche meno dichiarazioni non corrette. La raccolta diretta dei dati da parte della PA dovrebbe infatti ridurre le discordanze e limitare i casi di accesso indebito ai benefici.

Il rovescio della medaglia? Comuni ed enti locali dovranno gestire un flusso informativo molto più intenso. Il rischio, segnalato da più parti, è quello di portali sovraccarichi e piattaforme sotto pressione, almeno nella fase iniziale.

Come funziona il nuovo sistema

Il principio è semplice, ma l’impatto è profondo:

niente più DSU compilata dal cittadino;

dati acquisiti automaticamente da Inps e Agenzia delle Entrate;

agevolazioni attivate direttamente dall’ente che le concede;

minore margine di errore e di frode.

Secondo quanto anticipato, l’ISEE automatico rientra nel pacchetto di oltre 400 semplificazioni già avviate dal governo. Insieme alla tessera elettorale digitale e alla carta d’identità senza rinnovo per gli over 70, rappresenta uno dei cambiamenti più tangibili nella gestione dei rapporti tra cittadini e Stato.

Resta da capire un punto fondamentale: le tempistiche. Su quando il sistema sarà pienamente a regime, al momento, non ci sono ancora date ufficiali. Ed è proprio su questo che si concentra l’attesa delle famiglie.