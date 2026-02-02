La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato catanese di 34 anni che, nel tentativo di sfuggire ad un controllo, si è reso protagonista di una serie di gravi infrazioni alla guida, tra le vie del centro cittadino.

Con le sue condotte illecite, l’uomo ha messo a repentaglio non soltanto l’incolumità dei pedoni e la sicurezza degli altri utenti della strada, ma ha pure investito un poliziotto che, nel pieno esercizio delle sue funzioni, era sceso dall’auto di servizio per bloccarlo.

I fatti sono accaduti nei giorni scorsi, tra piazza Europa e via Gabriello Carnazza, a seguito di un controllo effettuato in strada dagli agenti della squadra volanti.

Dopo aver intimato l’alt ad una delle auto in transito, i poliziotti hanno verificato che il conducente si trovava alla guida senza aver mai conseguito la patente e sprovvisto della copertura assicurativa per la responsabilità civile. Per mettersi al riparo dalle conseguenze delle violazioni al Codice della Strada, il 34enne, in pochi istanti, ha ingranato la marcia ed è fuggito a tutta velocità, rischiando di travolgere i passanti e di scontrarsi con altre auto. I poliziotti lo hanno inseguito e hanno attuato alcune manovre per scongiurare pericoli concreti per gli altri utenti della strada, considerato che l’uomo ha percorso contromano alcune strade particolarmente trafficate. Ad un certo punto, i poliziotti hanno bloccato la strada e uno di loro è sceso dalla volante per fermarlo, ma il 34enne ha accelerato e lo ha investito, colpendolo alle gambe.

Grazie all’immediato intervento del collega, l’uomo è stato definitivamente fermato e, quindi, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 34enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Nei suoi confronti, inoltre, sono state applicate le sanzioni per tutte le infrazioni al Codice della Strada da lui commesse.