Il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, è stato nominato rappresentante del direttivo nazionale dell’associazione nazionale Comuni isole minori (Ancim). Il comitato regionale, composto dai sindaci degli 8 Comuni delle piccole isole siciliane e da due consiglieri comunali per ogni municipio, si sono riuniti oggi nella sede Anci di Palermo e hanno proceduto a individuare i due sindaci che faranno parte del nuovo direttivo nazionale.

L’intenzione è quella di continuare con spirito unitario per superare le tante difficoltà che coinvolgono le isole siciliane. Per acclamazione sono stati designati i sindaci delle Pelagie e di Lipari, Filippo Mannino e Riccardo Gullo, rispettivamente quali rappresentante del direttivo nazionale e coordinatore Ancim per la Sicilia. La tappa di oggi è stata propedeutica al rinnovo degli organi nazionali Ancim.