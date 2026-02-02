un equipaggio dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, ha raggiunto tempestivamente una coppia di colleghi, supportandoli nell’intervento a seguito del furto di uno scooter.

Al riguardo, marito e moglie, entrambi appartenenti all’Arma dei Carabinieri e liberi dal servizio, nel transitare a bordo della propria auto su Viale della Libertà, all’altezza dell’intersezione con via Umberto, ad un certo punto hanno notato tre giovani intenti a “lavorare” su uno scooter posteggiato in strada.

Avendoli sorpresi ancora in azione mentre tentavano di rompere il bloccasterzo i militari dell’Arma del Comando Provinciale di Catania, arrestata la marcia dell’auto, sono scesi riuscendo a bloccare uno dei tre mentre gli altri due si sono allontanati per le strade limitrofe.

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile, nel frattempo sopraggiunto, ha messo in sicurezza il giovane che è stato poi identificato per un minorenne di Catania.

Gli accertamenti effettuati a partire dalla targa del mezzo hanno consentito agli operanti di rintracciare il proprietario del veicolo il quale ha presentato, nell’immediatezza, denuncia.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, il minore è stato deferito per “tentato furto aggravato in concorso” all’Autorità Giudiziaria competente.