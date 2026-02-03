I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato oltre 11.000 articoli per il carnevale: non riportavano le indicazioni minime previste dal Codice del Consumo, incluse le informazioni su luogo d’origine e produttore/importatore, nonché le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso. In alcuni casi i prodotti, sottolineano le Fiamme Gialle, erano anche sprovvisti del marchio CE, necessario per attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea. La merce è stata rinvenuta dalle Fiamme gialle del I Gruppo in un negozio di Gravina di Catania.

Tra gli oggetti risultati non conformi alle normative vigenti – e quindi potenzialmente pericolosi per la salute – vi sono accessori, gadget per maschere di Carnevale, costumi per bambini, tutti ritirati dalla vendita e posti sotto sequestro. Contestualmente, al titolare della ditta, un cittadino cinese, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 35.000 euro, con segnalazione delle violazioni alle competenti Autorità amministrative.


