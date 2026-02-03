Al Comune di Ravanusa, gli studenti pendolari possono ritirare gli abbonamenti del mese di febbraio. Gli abbonamenti possono essere prelevati presso il palazzo municipale, sito in Roma.

Quelli non ritirati entro la suddetta data, saranno restituiti alla ditta Sais, gestore del servizio, e gli studenti saranno tenuti a sostenere le spese di trasporto. Lo comunica l’area della Pubblica istruzione del Comune.

Giovanni Blanda