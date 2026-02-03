– Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare “Senatore Giuseppe Alessi” (primo piano del Palazzo Comunale.
La seduta tratterà i seguenti punti:
Comunicazioni della prima mezz’ora e nomina degli scrutatori.
Discussione sullo stato dell’edilizia scolastica, presentata dai consiglieri comunali: Marco Imera, Francesca Cammarata, Mario Lupica, Massimo Emma, Chiara Fulco, Giampiero Modaffari, Vincenzo Naro, Ilenya Cordaro, Rosario Aprile, Bartolo Mangione e Rosario Sorce.
Richiesta di dibattito sul tema: “Definizione agevolata tributi locali – Articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge di Bilancio 2026”, presentata dai consiglieri comunali: Vincenzo Naro, Mario Lupica, Massimo G. Emma, Chiara Fulco, Ilenya Cordaro, Rosario Sorce, Bartolo Mangione, Rosario Aprile, Giampiero Modaffari, Marco Imera e Francesca Cammarata).
La mancanza del numero legale relativa a ciascuna seduta, comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo o.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione.