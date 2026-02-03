Campobello “” Sante 4O Ore””, funzioni religiose, a Campobello di Licata, dal 5 al 17 febbraio, su iniziativa del locale Clero.

Il programma:

dal 5 al 7 febbraio: Chiesa B. M. V. Immacolata.

9-11:Chiesa San Giuseppe.

12-14: Chiesa B. M. V. Lourdes.

16-17 Chiesa Gesu’ e Maria.

Si inizia alle ore 10 con la Santa messa, Esposizione eucaristica, recita dell’Angelus e Ora media.

Dalle ore 15: “” Coroncina della Divina Misericordia””, preghiera comunitaria, Santo Rosario eucaristico cantato, vespri e benedizione solenne.

Sabato 7 e 14 Febbrario:

dalle ore 10: Santa messa, Esposizione eucaristica, Angelus e Ora media.

Dalle ore 15:” “Coroncina della Divina Misericordia” “, preghiera comunitaria e Santo Rosario.

A seguire, dalle ore 18,30: reposizione del Santissimo Sacramento, Santa messa, Esposizione eucaristica, vespri e benedizione solenne.

Giovanni Blanda