Una maxi rissa familiare scoppiata in via Monfenera a Palermo ha portato all’arresto di un uomo di 32 anni e alla denuncia di quattro donne un altro uomo tra i 18 e 54 anni. La causa della lite finita a colpi casco, pugni e calci con i contendenti finiti in ospedale è stata la relazione tra due ragazzi di 18 anni. Una storia di giovani amori, gelosie familiari e degrado urbano che sfociata nell’ennesima notte di violenza. Una quindicina di persone sono venute alle mani.

Un primo round di mattina, con uno screzio avvenuto nella zona del mercato di Ballarò. Poi la sera alle 22 che la situazione è definitivamente degenerata: dalle parole si è passati alle mani e la strada si è trasformata in un ring improvvisato. Durante la rissa, particolarmente violenta, tre donne si sarebbero aggredite colpendosi anche con caschi da motociclista. Una di loro ha riportato la frattura del naso, mentre un’altra è rimasta ferita a un orecchio, in una sequenza di momenti concitati che ha seminato caos e paura sotto gli occhi dei residenti.

Quando sono arrivati i carabinieri la situazione si era calmata ma l’uomo di 32 anni, ha tentato di riaccendere lo scontro, cercando di avventarsi contro alcuni dei partecipanti alla rissa. Fermato dai carabinieri, l’uomo ha tentato di aggredire i militari. Da qui l’arresto che è stato convalidato dal gip di Palermo che ha disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.