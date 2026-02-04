Vanno agli arresti domiciliari le due donne di 21 e 26 anni arrestare sabato scorso dalla polizia durante un blitz antidroga. Lo ha deciso in sede di udienza di convalida il Gip del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli. Alle due ragazze difese dagli avvocati Luisa Di Fede e Gioacchino Sanfilippo i poliziotti del commissariato di Canicattì durante una perquisizione nella loro abitazione che si trova in una traversa di Corso Vittorio Veneto avevamo trovato 400 grammi di hashish, 4 dosi di cocaina per un peso di circa due grammi e materiale per il confezionamento. Dopo la decisione del Gip le due hanno lasciato il carcere di contrada Petrusa ad Agrigento dove si trovavano rinchiuse.