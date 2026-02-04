Un uomo di 58 anni di Canicattì è stato condannato a due anni di carcere per false dichiarazioni allo scopo di ottenere il Reddito di Cittadinanza poi abolito. La vicenda risale tra il 2019 ed il 2020. L’ indagine è stata effettuata dalla Guardia di Finanza. Il canicattinese pur di ottenere il reddito in sede di domanda avrebbe allegato della certificazione che poi si è rivelata falsa.