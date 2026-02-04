Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha accolto il ricorso in appello proposto da una cittadina di Lampedusa, S.S., difesa dall’Avv. Santo Botta, annullando una sanzione pecuniaria comminata dal Comune di Lampedusa e Linosa per presunta inottemperanza a un ordine di demolizione.

La vicenda trae origine da un contenzioso amministrativo iniziato nel 2018, relativo alla costruzione di una struttura abusiva destinata alla vendita di frutta e verdura. L’Amministrazione comunale aveva ordinato la demolizione dell’opera e, poco più di un mese dopo, aveva accertato l’inottemperanza e irrogato una sanzione amministrativa, nonostante non fosse ancora decorso il termine minimo di 90 giorni previsto dalla legge.

La titolare del punto vendita di frutta e verdura dell’isola presentava, allora, ricorso al TAR di Palermo. Tuttavia, il ricorso veniva respinto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.

La sig.ra S., allora, decideva di rivolgersi all’Avvocato Santo Botta per proporre appello avverso la sentenza del TAR.

L’Avv. Botta rilevava l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto corretto il termine di 30 giorni assegnato dal Comune di Lampedusa e Linosa per effettuare la demolizione; nonché il conseguente accertamento di inottemperanza eseguito al 42’ giorno dall’ente che aveva, poi, irrogato la sanzione pecuniaria.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Botta e ritenendo pertanto fondate le censure svolte contro la sentenza di primo grado, ha chiarito che il termine di 90 giorni rappresenta una garanzia legale non derogabile in peius, entro il quale il cittadino deve avere la possibilità di adempiere spontaneamente all’ordine di demolizione. Qualsiasi sanzione o provvedimento adottato prima della scadenza di tale termine risulta, pertanto, illegittimo.

Con questa sentenza, il giudice amministrativo siciliano ha dunque ribadito che il rispetto dei termini e delle garanzie procedurali costituisce elemento imprescindibile di ogni azione amministrativa legittima.