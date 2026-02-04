I Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini hanno denunciato in stato di libertà una coppia di coniugi, ritenuta responsabile di un furto avvenuto lo scorso 20 dicembre all’interno di un supermercato di Carini.

Il colpo, messo a segno tra gli scaffali ai danni di una donna anziana, intenta a fare la spesa, riguardava il furto di un telefono cellulare. Un’azione rapida e apparentemente invisibile, che però non è sfuggita all’occhio elettronico del sistema di videosorveglianza.

La visione delle immagini, attentamente analizzata dai militari, ha consentito di ricostruire l’intera dinamica dei fatti e di risalire con certezza, ai presunti responsabili che, messi di fronte all’evidenza delle riprese e al quadro investigativo ormai delineato, hanno ammesso le proprie responsabilità.

L’attività dei Carabinieri ha inoltre permesso di recuperare la refurtiva, immediatamente restituita alla legittima proprietaria.

Per la coppia è così scattata la denuncia in stato di libertà per furto.