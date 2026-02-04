Rimarrà visitabile fino a tutto il 31 marzo, al Teatro Popolare Samonà di Sciacca, la mostra organizzata da Mediterranea Arte, in collaborazione con il Comune di Sciacca e con la Regione Siciliana, dal titolo “Francisco Goya, l’artista della libertà. Tra verità e satira”, a cura di Mery Scalisi ed Alessia Zanella.

La decisione scaturisce dal diffuso interesse che l’esposizione sta suscitando, e permetterà anche ai visitatori che raggiungeranno Sciacca in occasione del suo 400° Carnevale, di potere avere l’opportunità di apprezzare da vicino “I Caprichos”, il viaggio immersivo nella Spagna del XVIII secolo per scoprire, attraverso le incisioni in acquatinta e acquaforte pubblicate nel 1799, la forza visionaria del grande pittore spagnolo. Il quale, con queste opere, satireggiò la nobiltà che orbitava attorno al potere della famiglia reale. Oltre ai Capricci sonoj esposti anche quattro oli di Goya, tra i quali spicca la pregevole Apoteosi di Santa Caterina.

Dichiarazione di Mery Scalisi, curatrice insieme ad Alessia Zanella della mostra di Goya e responsabile mostre della Mediterranea Arte:

«Ringraziamo ancora la popolazione di Sciacca, che dopo avere risposto molto bene alla mostra di Caravaggio, ci sta dando grandi soddisfazioni anche in questa occasione relativa all’esposizione delle opere di Goya. Con il Comune di Sciacca abbiamo aperto le porte della mostra di Goya alle scuole con l’Open Day. Lo abbiamo fatto proprio per dare l’opportunità ai ragazzi di poter vivere anche questa esperienza, ed è questo uno dei motivi per cui abbiamo prolungato il periodo della mostra. Ma lo abbiamo fatto anche per potere dare la possibilità di avere visitatori anche tra quelli che raggiungeranno il Carnevale di Sciacca, manifestazione di cui saremo partner. Quindi, non solo la comunità saccense, non solo gli studenti, ma anche i turisti che verranno a vivere questa importante tradizione per Sciacca, che quest’anno coincide con i 400 anni, potranno venire al Teatro Samonà. Quale migliore occasione di visitare una mostra, quella di Goya, che si occupa proprio di satira, verità e bellezza?»

Per quanto riguarda i biglietti d’ingresso, ricordando che il ticket per gli spettacoli del cartellone di Sipario d’Inverno sono integrati con la visita alla mostra, oltre al botteghino, è possibile acquistarli anche sul circuito TicketOne.