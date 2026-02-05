“Stiamo seguendo con attenzione la criticità. La frana, che coinvolge la carreggiata, si è aggravata a causa delle persistenti piogge”. Il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo e l’assessore Massimo Muratore hanno chiesto l’intervento urgente del Libero Consorzio di Agrigento per mettere al più presto in sicurezza la zona interessata della frana in contrada Tre Fontane.

Il Sindaco ha già parlato con il presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, affinché l’Ente provinciale intervenga con la massima urgenza.

L’assessore Muratore ha interloquito con i tecnici del Libero Consorzio di Agrigento, che stanno approntando un progetto per la messa in sicurezza del fronte franato e il ripristino della strada.