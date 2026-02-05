Per la prima volta, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Lampedusa e Linosa è scesa in campo con un’attività di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.

Nella serata di Venerdì 30 Gennaio, i volontari sono stati presenti presso il Bar “Isola delle Rose” diLampedusa, dove è stato allestito uno stand informativo. L’iniziativa è stata ideata e realizzata dai Giovani CRI nonchè operatori del Servizio Civile. L’obiettivo: promuovere informazione, consapevolezza e prevenzione, soprattutto tra i più giovani.

Le infezioni sessualmente trasmissibili restano un tema centrale di salute pubblica, soprattutto tra i giovani, dove spesso circolano informazioni incomplete o scorrette.

L’attività rientra nella campagna nazionale LoveREDpromossa dalla Croce Rossa Italiana con il supporto di Durex. La campagna mira a diffondere una cultura dei rapporti sani, della prevenzione, della sessualità consapevole e del benessere della persona, promuovendo percorsi di educazione sessuale inclusiva e responsabile.

Durante la serata è stata svolta un’attività di divulgazione sui temi della salute sessuale. Ai partecipanti è stato proposto un breve test anonimo e autonomo, pensato per comprendere il livello di conoscenza su queste tematiche. Le risposte hanno poi rappresentato uno spunto per il confronto diretto, permettendo di chiarire dubbi, correggere informazioni errate e approfondire aspetti legati alla prevenzione e alla protezione.

Lo stand è stato anche uno spazio di ascolto e dialogo: i presenti hanno potuto fare domande, ricevere materiale informativo e gadget, in un clima informale ma attento a temi di grande rilevanza.

All’attività è stato presente anche il medico CRI Nicolò Ricca, disponibile per eventuali chiarimenti e approfondimenti di carattere sanitario sulle infezioni sessualmente trasmissibili.

La CRI Comitato di Lampedusa e Linosa ringrazia il Bar “Isola delle Rose” per l’ospitalità e la disponibilità, ed il blogger Biagio Rizzo per il supporto nella gestione della comunicazione e per la realizzazione delle riprese video dell’evento.

L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso che mira a portare sempre più spesso la prevenzione e l’educazione alla salute fuori dai contesti formali, avvicinandole ai luoghi di incontro e di socialità del territorio.