Per il 70% degli studenti italiani, l’istruzione online rappresenta l’unica opzione. In particolare, in alcune regioni, più di altre, il nuovo interesse per le università online cresce più che altrove.

Ma quali sono le regioni in cui questa spinta si fa davvero sentire? E l’Italia è pronta a sostenere questo cambiamento metodologico?

Per rispondere a questa domanda, il team di LeTueLezioni ha analizzato i dati Google Search volume per query come “atenei online”, “corsi universitari online”, “laurea online”, “università online” e “università telematica”, evidenziando picchi stagionali e crescita dell’interesse per regione.

Inoltre, gli esperti Samuele Lazzarin, psicologo e tutor online, e Michele Protopapas, ingegnere aerospaziale e professore di matematica e fisica,condividono insights e consigli pratici su come affrontare al meglio la didattica a distanza.

Le 10 regioni dove cresce l’interesse per i corsi universitari online

Posizione Regione Ricerche medie mensili Variazione annua (%) Indice finale 1 Sicilia 2,720 32% 6.48 2 Lombardia 11,420 -20% 6.46 3 Friuli Venezia Giulia 610 33% 5.71 4 Piemonte 2,250 22% 5.59 5 Emilia Romagna 2,570 2% 4.43 6 Veneto 2,390 -5% 3.90 7 Marche 740 3% 3.77 8 Campania 2,970 -10% 3.74 9 Abruzzo 850 2% 3.74 10 Puglia 2,650 -9% 3.72

Alcuni dei punti principali dello studio:

Con un volume medio di ricerche mensili di 2.720 e un +32% YoY, la Sicilia è prima in classifica per interesse verso le università telematiche: interesse probabilmente spinto dalla domanda di flessibilità educativa nelle aree meno servite da università tradizionali.

Chiude la top 10 la Puglia, con 2.650 ricerche medie mensili e un calo del -9%, evidenziando un interesse stabile per l’istruzione digitale, pur con una crescita più contenuta rispetto alle regioni leader.

Al capo opposto della classifica, Molise e Trentino Alto Adige registrano i minori tassi di interesse verso le università telematiche, rispettivamente con solo 410 e 140 ricerche medie mensili e cali YoY del -30% e -33%.

Il panorama accademico italiano sta attraversando una trasformazione senza precedenti: le università telematiche non sono più un ripiego, ma una scelta strategica per conciliare vita professionale e formazione. Secondo l’ultimo report di AteneiOnline, nel primo semestre 2025 le iscrizioni ai corsi online sono balzate del +51%, con un picco del +78% tra gli under 25.

Tuttavia, questa crescita evidenzia un gap metodologico: studiare online richiede un cambio cognitivo che molti studenti faticano a compiere. Per rispondere a questa esigenza, la piattaforma LeTueLezioni ha coinvolto gli esperti Samuele Lazzarin, psicologo e tutor da anni, e Michele Protopapas, ingegnere aerospaziale e professore di matematica e fisica, entrambi tutor della piattaforma, per stilare la guida definitiva su come gestire la didattica in remoto.

Pianifica per obiettivi, anzichè per ore: per non farsi sommergere da PDF e slide, la matrice di Eisenhower aiuta a distinguere ciò che è urgente da ciò che è importante. Invece di sessioni fiume, il materiale va diviso in micro-step e test intermedi: ogni gradino superato mantiene alta la motivazione e rende il percorso sostenibile.

Verifica la tua reale comprensione: la tecnica di Feynman aiuta a verificare la reale comprensione di una lezione, spiegandola a chi non ne sa nulla. Semplificare la complessità senza perdere precisione significa eliminare l’illusione di conoscenza; il blocco consente di individuare dove tornare a studiare.

Supera il blocco del foglio bianco: davanti a un problema complesso, non bisogna cercare subito la formula, ma praticare lo scaffolding: scomporre il problema in sottoproblemi più piccoli. La soluzione deve emergere come conseguenza di un ragionamento guidato, spostando il focus dal risultato finale al processo.

Costruisci una memoria esterna visiva: per liberare il cervello dal sovraccarico, è utile costruire mappe concettuali che utilizzino colori e simboli ricorrenti. Creare associazioni permette di ridurre lo sforzo mnemonico e accelerare l’apprendimento intuitivo.

Lo studio distribuito contro la stanchezza: le maratone pre-esame saturano la mente e sono meno efficaci della spaced repetition (ripetizione dilazionata nel tempo). Alternare gli argomenti della sessione garantisce risultati migliori rispetto allo studio concentrato e passivo, poiché rispetta i ritmi naturali con cui il cervello trattiene le informazioni.

Il fattore umano nell’esperienza digitale

“Le discipline STEM rappresentano oggi circa il 40% del volume totale di tutoring sulla nostra piattaforma.” dichiara Albert Clement, CEO di LeTueLezioni “È un segnale chiaro di un cambio di paradigma: la domanda di supporto non riguarda più solo il cosa studiare, ma il come farlo in un ambiente digitale.”