Lascia il carcere la pensionata 73enne di Raffadali arrestata nelle scorse settimane dai carabinieri per una brutta vicenda di stalking ai danni del vicino di casa. Lo ha stabilito il tribunale del Riesame di Palermo che, accogliendo l’istanza dell’avvocato Antonino Gaziano, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella meno afflittiva del divieto di dimora nel comune di residenza. La pensionata – I.L. – era finita nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” su provvedimento del gip Micaela Raimondo.

Gli atti persecutori ai danni del vicino – secondo l’accusa – risalirebbero al giugno scorso. Da sei mesi avrebbe reso la vita del vicino di casa un inferno danneggiando la sua auto, lasciando un biglietto minatorio e addirittura cospargendo con della benzina sia il portone dell’abitazione che della sua attività lavorativa. La donna, convinta che il vicino di casa le avesse danneggiato l’auto, avrebbe posto in essere una serie di condotte tali da determinare ansie e timori per l’uomo e la sua famiglia. Il primo atto risale all’estate scorsa quando, sempre secondo quanto ricostruito, la signora avrebbe lanciato pietre all’indirizzo del veicolo del vicino.

Qualche mese più tardi l’escalation non si sarebbe arrestata, anzi. All’inizio del 2026 la donna avrebbe lasciato un biglietto minatorio con scritto “se trovo qualcosa fuori posto ti vengo a prendere” e, subito dopo, avrebbe addirittura cosparso con della benzina sia il portone dell’abitazione del vicino che l’ingresso della sede della sua attività lavorativa. A chiudere il cerchio investigativo sono stati i carabinieri a margine di una perquisizione trovando il contenitore con ancora tracce di benzina ma, soprattutto, acquisito le immagini di una telecamera di sorveglianza .