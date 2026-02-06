Il GIP del Tribunale di Agrigento ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG per il diciannovenne agrigentino arrestato la notte tra domenica e lunedì in via Acrone ad Agrigento.
Il giovane veniva fermato dagli agenti dopo aver cercato di invertire il senso di marcia alla vista, lungo via Acrone, di una pattuglia della polizia. Un comportamento che non è passato inosservato all’occhio degli agenti della sezione Volanti della Questura. Poliziotti che, senza perder tempo, hanno fatto scattare il controllo mirato.
Il giovane gettava il pacchetto di sigarette che aveva fra le dita. Un pacchetto che conteneva hashish e cocaina suddivisa in dosi, pronta allo spaccio.
Dopo la perquisizione venivano sequestrati un bilancino ed € 600.
All’udienza di convalida l’imputato si sottoponeva ad interrogatorio ed il GIP, all’esito, applicava l’obbligo di presentazione alla PG per tre giorni settimanali.
L’imputato è difeso dall’avvocato Angelo Asaro.