Non ha prodotto gli effetti sperati la riunione che si è svolta ieri sera a Canicattì per cercare di trovare una soluzione al fermo delle autobotti Aica. All’incontro erano presenti il sindaco Vincenzo Corbo, il Presidente di Aica Danila Nobile ed una rappresentanza degli autobottisti che ormai da tre giorni hanno incrociato le braccia. Andato a vuoto ogni tentativo di mediazione nonostante le rassicurazioni fornite da Aica alle ditte proprietarie dei mezzi che consegnano l’acqua in città. Intanto, per oggi pomeriggio alle 17 il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo ha convocato in Prefettura il sindaco di Canicattì ed i rappresentanti di Aica per discutere di questa delicatissima vicenda. In città dopo lo stop delle autobotti inizia a scarseggiare l’acqua ed in difficoltà si trovano parecchie famiglie con nuclei composti da persone ammalate, portatori di handicap e bambini.