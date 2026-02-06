Non ha prodotto gli effetti sperati la riunione che si è svolta ieri sera a Canicattì per cercare di trovare una soluzione al fermo delle autobotti Aica. All’incontro erano presenti il sindaco Vincenzo Corbo, il Presidente di Aica Danila Nobile ed una rappresentanza degli autobottisti che ormai da tre giorni hanno incrociato le braccia. Andato a vuoto ogni tentativo di mediazione nonostante le rassicurazioni fornite da Aica alle ditte proprietarie dei mezzi che consegnano l’acqua in città. Intanto, per oggi pomeriggio alle 17 il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo ha convocato in Prefettura il sindaco di Canicattì ed i rappresentanti di Aica per discutere di questa delicatissima vicenda. In città dopo lo stop delle autobotti inizia a scarseggiare l’acqua ed in difficoltà si trovano parecchie famiglie con nuclei composti da persone ammalate, portatori di handicap e bambini.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, il sindaco disapprova la rivolta degli autobottisti. “Prevalga il buon senso”
“Stigmatizzo con forza la situazione intollerabile che si è venuta a creare a causa del blocco attuato dagli autobottisti censiti nel territorio comunale, che...
Il Comune di Delia a sostegno della popolazione di Niscemi: donati 2 mila euro
Il Comune di Delia si mobilita a sostegno della popolazione di Niscemi. Già nell’immediatezza dell’evento calamitoso, il sindaco, Gianfilippo Bancheri, si era recato personalmente...
Comune di Campobello di Licata, l’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale
Per 15 giorni sara' depositato, nell'ufficio della segreteria del Comune di Campobello di Licata, l'Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale....
Il Comune di San Cataldo rinuncia al Carnevale 2026: “Vicini alla comunità di Niscemi”
A seguito della grave frana che ha colpito la città di Niscemi, causando disagi e sofferenze a numerose famiglie, l’Amministrazione comunale di San Cataldo...
Campobello di Licata, “Referendum sulla giustizia. Le ragioni del NO”
E' il tema dell' incontro promosso dalla sezione Anpi "Tina Anselmi", a Campobello di Licata, sabato 7 febbraio, alle ore 16,30, al Palazzo...
Molesta ragazza nei pressi di Porta di Ponte, denunciato 30enne
In evidente stato di alterazione alcolica ha avvicinato una ragazza cominciando a importunarla con pesanti apprezzamenti e chiedendo inoltre di seguirla. La giovane, impaurita,...
Era accusato di estorsione e minacce a mamma e sorella, assolto 40enne
Il fatto non sussiste. I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno assolto un quarantenne dall’accusa...