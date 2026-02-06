“Stigmatizzo con forza la situazione intollerabile che si è venuta a creare a causa del blocco attuato dagli autobottisti censiti nel territorio comunale, che determina una situazione di gravissimo disagio per la nostra comunità”. Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, non usa mezzi termini nel commentare la rivolta degli autobottisti.

“AICA, gestore del servizio, ha già fornito i dovuti chiarimenti a mezzo del suo ufficio stampa, precisando di non aver mai sospeso il servizio – aggiunge – Mi sono attivato immediatamente per affrontare la problematica: per facilitare il lavoro degli operatori e ridurre i tempi di attesa, ho immediatamente promosso, tra le altre cose, la riattivazione dei punti di prelievo presso il pozzo “Faro” ed i serbatoi “Madonna della Rocca” Bastianella, ed ho reiterato la richiesta, che auspico sia accolta con urgenza, di aumentare la portata idrica destinata alla nostra Città – continua -Inoltre, per garantire la massima attenzione delle Istituzioni sull’emergenza in atto, ho inviato una nota formale al Prefetto per notiziarlo tempestivamente e per valutare le azioni da intraprendere affinché sia assicurata la continuità di un servizio essenziale che non può essere interrotto. Rivolgo quindi un accorato appello agli autobottisti affinché facciano prevalere il buonsenso. È fondamentale che si ritorni immediatamente alla regolarità del servizio.

Continuerò a monitorare la situazione ora dopo ora, affinché – conclude Corbo – il diritto all’acqua sia garantito, a tutela della nostra comunità”.