Incidente mortale in via Francesco Crispi, a Palermo. La vittima è un ciclista, Antonino Incorvaia, di 55 anni. L’uomo in sella alla sua bici è stato investito da una motrice. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno praticato un massaggio cardiaco per più di 20 minuti ma purtroppo non è servito. Sull’incidente indagano gli agenti della Sezione infortunistica della Polizia municipale.
Ciclista 52enne travolto e ucciso da una motrice
