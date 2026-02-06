A seguito della grave frana che ha colpito la città di Niscemi, causando disagi e sofferenze a numerose famiglie, l’Amministrazione comunale di San Cataldo ha valutato con senso di responsabilità l’opportunità di non promuovere né patrocinare né sostenere ufficialmente eventi legati al Carnevale per l’edizione 2026.

La tradizione del Carnevale riveste un ruolo importante nella nostra città. Tuttavia, di fronte alla sofferenza delle famiglie colpite e alle difficoltà che la comunità di Niscemi sta affrontando, l’Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso anteporre un gesto di solidarietà e di vicinanza concreta.

Pertanto, il Comune non fornirà patrocinio, allestimenti né supporto logistico ufficiale per le manifestazioni legate al Carnevale 2026.

Associazioni, gruppi e cittadini restano liberi di organizzare iniziative autonome, nel rispetto delle normative vigenti e previa presentazione di regolare richiesta per l’eventuale utilizzo di spazi pubblici.